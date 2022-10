Mãe de Paulo Gustavo fala sobre relação com Thales Bretas

Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo que inspirou a personagem do sucesso "Minha Mãe é uma Peça", revelou como tem sido a relação com o genro, o médico Thales Bretas, após o humorista ter falecido vítima da Covid-19, em 4 de maio de 2021. Thales está sendo esperado na capital paraense, na Vara de Nazaré, evento realizado por Fafá de Belém durante o Círio de Nazaré.

Déa e Thales dividem a guarda dos netos, Romeu e Gael, de três anos de idade. Recentemente, Thales assumiu relacionamento com o cantor Silva.

"Ele me ajudou em tudo na minha vida", revelou Dona Déa ao Gshow. "Desde que aconteceu isso, ele faz tudo para mim (...) É uma relação muito legal, como era com o Paulo Gustavo e como é com a Juliana (filha)".

No recente aniversário de 74 anos Déa, Thales prestou uma homenagem à sogra nas redes sociais: "Parabéns para essa virginiana que organiza a vida de todo mundo! Divertida, forte, eletrizante? animada, ama a vida como ninguém", escreveu na legenda de uma foto ao lado dela. "Sua energia contagia a todos à sua volta? e seu jeito divertido e amoroso inspirou a mãe mais famosa do Brasil! Déa Lúcia", completou.