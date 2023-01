Thales Bretas rebate críticas após namoro: 'Injusto para quem viveu tanta dor'

O médico e viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978-2021), Thales Bretas rebateu as críticas que recebeu após oficializar nas redes sociais seu namoro com o cantor Silva. O dermatologista respondeu a fala de uma seguidora em uma postagem do Instagram. "Qualquer comentário será sempre injusto para quem viveu tamanha dor", desabafou.

Em resposta, Bretas fez questão de mencionar que posta fotos com o companheiro "quando quer" e avaliou a "dor" de viver com o luto da morte de Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021. "Quem controla o tempo da minha vida sou eu! Meus desejos, minhas questões, minhas contas para pagar. Ninguém me ajuda com nada disso! Cedo ou tarde, qualquer comentário será sempre injusto para quem viveu tamanha dor. Só quem vive sabe", concluiu.