Xamã tem carro de R$ 4 mi recuperado pela polícia após ser assaltado no RJ

O cantor e ator Xamã viveu um verdadeiro drama na última quarta-feira (16/10), após ter seu carro roubado na região de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A Lamborghini Urus vermelha, avaliada em R$ 4 milhões, foi recuperada por agentes de segurança pouco depois do furto.

Segundo a assessoria do artista, o assalto ocorreu enquanto o cantor estava em uma gravação e o carro estava sob a responsabilidade de seu segurança, que foi abordado pelos criminosos.

O veículo foi recuperado minutos após o roubo por Policiais do Segurança Presente, que estavam estacionados próximos ao local onde ocorreu o furto.

Apesar da Lamborghini do cantor ter sido recuperada, o suspeito conseguiu fugir em uma motocicleta, com a ajuda de um comparsa, após abandonar o carro. Os policiais montaram um cerco na tentativa de capturar os criminosos, mas eles ainda não foram localizados. O caso está sob investigação da 17ª DP (São Cristóvão), no Rio de Janeiro.

Xamã é um dos principais rappers da atual cena musical brasileira. Em 2024, ele se voltou também para o campo de atuação e interpretou o personagem “Damião” na novela “Renascer”, da TV Globo. Nos últimos meses o artista também tem ganhado atenção pelo seu relacionamento com a atriz Sophie Charlotte.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)