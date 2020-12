Whindersson Nunes troca declarações de amor com a namorada: 'Amo você, vida'

Whindersson Nunes e a namorada, Maria Lina, trocaram declarações na última publicação do humorista no Instagram na segunda-feira (30). O humorista aparece posando no alto de um morro na Chapada Diamantina.

"Eu amo tu", escreveu Maria, usando ainda emojis de 'coração'.

O youtuber respondeu a namorada com direito ao apelido especial: "Amo você, vida".

Apesar do clima de romance nos comentários, na legenda da publicação, Whindersson manteve o tom descontraído e brincou com a sensação do ensaio no Morro de Pai Inácio.

"Como eu me sentia sentando na cadeira alta do ônibus", comparou ele.