Whindersson Nunes diz que fez música para nova namorada e é criticado

Whindersson Nunes contou nesta semana que fez uma música para a nova namorada, Maria Lina. “Cerrado”, foi lançada pelo humorista e agora cantor em 26 de julho, sob o pseudônimo Lil Whind, muito antes do casal assumir o relacionamento.

A música é quase um proibidão no ritmo trap. A letra diz: “Vou falar besteira em teu ouvido/ Sabe que é gostosa/ E sabe que eu boto é com carinho/ Pois é ‘rapidin’, yeah/ Sei que você quer que eu faça aquilo”.

Os fãs do artista e de Luísa Sonza, sua ex-mulher, levantaram outra questão. A cantora assumiu o namoro com Vitão em setembro, dois meses após o ex já estar em um relacionamento com a estudante de Engenharia. Sonza foi atacada nas redes sociais, sendo apontada por usuários como uma "traidora".

Prints das respostas dos fãs ao post de Whindersson (Reprodução / Instagram)

Na época, Whindersson aproveitou postagens que falavam de Sonza e Vitão para divulgar seu primeiro álbum como cantor. Ele chegou a ironizar vários posts que falavam do término do casamento e da “culpa” de Luísa e Vitão, mas sem citar nomes.

Agora, alguns fãs acreditam que Whindersson poderia ter saído em defesa de Luísa ou ao menos pedido empatia com a ex na separação que aconteceu em abril após uma crise que se arrastava desde o começo do ano.