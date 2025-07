Mell Pinheiro grava ‘Roda de Brega Pai d’égua’ neste sábado (05), em Belém

O público paraense deve se preparar para curtir mais um projeto que celebra a cultura musical do estado. Idealizado pela cantora e compositora Mell Pinheiro, o evento “A Roda de Brega Pai D’égua” será gravado neste sábado (05), no bar Pai D’égua Steak Beer, na Avenida Augusto Montenegro, em Belém. Com entrada gratuita, o show começa às 20h e terá o lançamento do novo single da artista, “Imagem do Desejo”, além de um repertório repleto de bregas que marcaram gerações no Pará.

VEJA MAIS

Inspirado nas tradicionais rodas de samba, o projeto “A Roda de Brega” foi criado para levar o ritmo a pontos turísticos de Belém, como a Praça da República, o Portal da Amazônia e o Mercado do Ver-o-Peso. Desta vez, porém, Mell Pinheiro optou por inovar e escolher o bar como cenário: “‘A Roda de Brega Pai D’égua’ é mais uma etapa do projeto que eu mantenho há cerca de seis anos. Decidi trazer a roda para um bar, um espaço que já respira brega. Escolhemos o Pai D’égua depois de avaliar vários locais — é um ponto que sempre reúne artistas do gênero, seja para cantar ou para confraternizar”, explica a cantora.

No mesmo dia, Mell lança seu novo single, “Imagem do Desejo”, uma mistura de amor, desejo e paixão, com letra e melodia envolventes. “É um bregão romântico, do tipo que eu adoro cantar. A música tem essa energia que convida a dançar agarradinho. Tenho certeza de que o público vai se emocionar — a ‘Roda de Brega’ tem uma magia única, e eu vejo isso no olhar das pessoas”, revela.

Mell Pinheiro, cantora, compositora e jornalista, atua há sete anos no mercado musical. Iniciou sua trajetória na igreja, mas foi o amor pelo brega que a conquistou e a consolidou na cena artística paraense. Para ela, a música é uma ferramenta essencial para divulgar a cultura local: “Desde o início da minha carreira, meu objetivo é valorizar a música paraense, especialmente o brega. Em tempos de COP30, é ainda mais importante celebrar nossas raízes. A roda traz clássicos, hinos e sucessos com uma nova roupagem — tudo pra dançar juntinho e manter viva a essência do nosso ritmo.”

Sobre o show no Pai D’égua Steak Beer, Mell adianta: “Queremos criar um clima intimista, onde o público possa curtir brega de perto. A ideia surgiu ao notar como as pessoas se reuniam nos meus shows no Ver-o-Peso e no Portal da Amazônia. Agora, oficializamos a roda em um bar, onde dá pra saborear um petisco, tomar uma cerveja gelada e se entregar à música.”

(Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de Oliberal.com)