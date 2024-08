Mell Pinheiro grava set 'A Roda de Brega 2', na Praça da República

A cantora Mell Pinheiro vai fazer o publico dançar brega na Praça da

República com "A Roda de Brega 2", neste domingo (18), às 10h.

“Há 6 anos eu faço a Roda de Brega no Ver-o-Peso, a qual foi inspirada na Roda de samba, e a cada encontro com o público, esse trabalho vem crescendo. A primeira Roda de brega foi linda, uma energia incrível e tenho certeza que a segunda não vai ser diferente", afirma Mell.

Como citado pela artista, a primeira edição do projeto ocorreu no bairro do Umarizal, e e já conta com mais de 130 mil visualizações no YouTube.

Para a apresentação inédita, o público vai desfrutar de uma de um show repleto de nostalgia e emoção, revivendo grandes clássicos do brega paraense.

"Gravar a Roda de Brega na Praça da República, que é um dos cartões postais da nossa cidade é maravilhoso, ainda mais com um repertório que viaja no brega paraense, tenho certeza que vai ser inesquecível“, conta a artista", disse a cantora.

No fim do ano passado, ela gravou um clipe com Rolon Ho, campeão da Dança dos Famosos de 2023, da TV Globo.

Mell Pinheiro é cantora, compositora e jornalista. Há seis anos canta profissionalmente e vem ganhando destaque no cenário musical paraense.

Sua paixão pela música começou desde jovem, cantando na igreja, e

seu amor pelo brega a impulsionou a abraçar esse gênero, fomentando

a cultura do Pará e levando alegria em forma de música a todos.

Também como inspiração Joelma, Roberto Villar, Eros Ramazotti e

outros. “Minhas inspirações vem desde o gospel ao pop internacional. Amo a galera que veio construindo a história do brega e me sinto muito feliz por produzir e cantar esse ritmo que o Pará ama”, comenta.

Agende-se

Data: domingo, 18

Hora: às 10h

Local: Praça da República, Belém