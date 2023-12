Mell Pinheiro e Rolon Ho lançam clipe de "Problema é seu" gravado na Orla de Ananindeua

A cantora Mell Pinheiro lança o novo clipe para uma nova versão do clássico brega “Problema É Seu” em um cenário especial, a recém-inaugurada Orla de Ananindeua. Esse é o primeiro videoclipe gravado no espaço. Mell contou com participação especial do mestre de dança Rolon Ho, que cantou pela primeira vez. O clipe será lançado hoje (28), às 18h, no canal Mell Pinheiro Oficial, na plataforma YouTube.

A música "Problema é seu", que foi lançada no início dos anos 2000 pela banda Floresta Nativa, até hoje faz muito sucesso pelas festas do Pará. Para Mell e Rolon Ho, a música é um dos hinos do Estado. “Essa música é um hino do Pará, porque desde o momento que surgiu fui um sucesso estrondoso. Eu lembro de quando era adolescente essa música tocava nas rádios insistentemente, tocava nas aparelhagens. Foi uma febre. Nas rádios tocava de manhã, tarde e noite. Eu me entregava no momento, onde tocasse cantava com os meus amigos”, relembra Mell Pinheiro.

Assista o clipe aqui

Rolon Ho acredita que ser muito difícil ter um paraense que não conheça a música. “Hoje essa música ainda toca. É muito difícil uma pessoa não saber a letra, não brincar na hora que canta ‘o problema é seu’ e não fazer a ceninha de olhar para uma outra pessoa apontar cantando e interpretando”, relata. “A gente é rico em música, rico em dança, rico em arte, e fico muito feliz de ter regravado esse hino”, complementou.

Este é o quinto projeto audiovisual lançado somente neste ano por Mell Pinheiro. “A música terá as minhas características, mas os arranjos continuam os mesmos, com a cara do Pará, do tecnobrega paraense. Quando pensei em gravar o clipe pensei logo em gravar com o Rolon Ho, porque ele é um dos nossos representantes, que leva a nossa dança para fora. Ele levanta essa bandeira juntamente comigo e demais artistas paraenses ferrenhamente. A princípio ele iria somente encenar comigo, mas na hora da encenação, ele deu tanta vida ao personagem que eu falei para ele ‘Rolon tem que ser a tua voz’”, lembra a cantora.

Um dos sonhos antigos do dançarino Rolon Ho se realizou neste novo trabalho. “Eu sempre tive um sonho muito grande de cantar. Tinha o sonho de ser cantor, e nunca pude realizar. Ir no estúdio para gravar me deixou muito nervoso, mas a Mell, o Pedrinho e o Rogério, que era o produtor do estúdio, me tranquilizaram, me deixaram bem confortável”, conta. “Foi um desafio diferente para mim. Estou muito feliz de ter participado”, assegura.

Mell Pinheiro é jornalista de formação, mas enveredou se tornou cantora e compositora. A carreira profissional teve início há seis anos. Desde então Mell tem ganhado destaque no cenário musical paraense. Sempre fomentando o brega anima todos os públicos. A gravação do clipe na orla de Ananindeua foi mais uma realização para a artista, que mora no bairro do Icuí. “É no meu setor, onde passei a minha vida inteira. Nasci em Belém, mas vim morar em Ananindeua, quando tinha de dois a três anos de idade. Essa cidade faz parte de mim. Gravar na cidade onde eu moro é maravilhoso”, declarou.

Lançamento do Clipe "Problema é Seu"

Data: Quinta-feira, dia 28

Horário: 18h

Local: Canal Oficial no YouTube Mell Pinheiro Oficial