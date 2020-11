Whindersson Nunes e namorada são filmados aos beijos

Whindersson Nunes, que se separou da cantora Luiza Sonza durante a quarentena, se permitiu fotografar aos beijos com a nova namorada, Maria Lina. O casal curtiu a noite da última sexta-feira, 6, em clima de romance e na companhia de amigos.

O casal foi filmado aos beijos e abraços por uma amiga da estudante. Ela gravou um vídeo com Lina sentada no colo do humorista enquanto eles se beijam na poltrona. O vídeo foi uma brincadeira do grupo de amigos em que aparece outro casal no sofá ao lado, também se beijando, enquanto uma jovem no meio dos casais segura uma vela. O vídeo estampa a frase “Quem é você no rolê?”.