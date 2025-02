Wanessa defende Renata Brás e nega boatos sobre separação de Dado Dolabella

Wanessa Camargo e a atriz Renata Brás apareceram juntas e sorridentes no último domingo (16/02), após o show Xanirô, da cantora. A apresentadora foi apontada como suposta pivô da separação entre Wanessa e Dado Dolabella, mas a artista negou a informação e saiu em defesa da amiga.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Wanessa esclareceu que sua relação com Renata é de longa data e que não há qualquer envolvimento da atriz na separação. “Quero muito vir aqui também para esclarecer uma coisa que está afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha, e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora: a Renata Brás, essa atriz maravilhosa e grande amiga, não tem nada de errado acontecendo, gente”, afirmou.

A cantora também mencionou que Renata é amiga tanto dela quanto de Dado e reforçou que a atriz está em um relacionamento. “Ela é amiga minha, ela é amiga do Dado, além disso tem o Fabrício, que é o namorado dela, que também é nosso amigo. Está tudo bem, gente, está tudo certo”, completou.