'Vou tirar foto de costas', brinca Zé Neto após repercussão de ser bem 'dotado' nas partes íntimas

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, parece ter levado na esportiva a repercussão do “volume” do seu shorts molhado colado ao corpo, nas redes sociais, nos últimos dias. Ele afirmou que “na próxima vez vai ter que tirar foto de costas” para não despertar alvoroço entre os internautas. As informações são do portal UOL.

Na imagem que viralizou, o artista aparece em um lugar paradisíaco no México, ao lado da esposa, a influenciadora Natália Toscano, mas, o que despertou a atenção dos fãs foi o "volume de sua genitália", que aparece marcada na peça. E você sabia que não é a primeira vez que o Zé Neto vira assunto na internet por ser considerado “bem dotado”? No ano passado, o cantor também foi alvo de comentários mais 'assanhadinhos' ao posar de sunga em uma praia baiana.

“A gente se diverte com a internet e, assim como falei da outra vez, foi uma foto sem pretensão nenhuma. Não imaginei que iria viralizar de novo. Espero que todas as músicas do EP que a gente lança viralize assim (risos)", disse, aos risos, em entrevisa exclusiva ao portal.