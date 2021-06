Após brincadeira sobre foto com 'volumão' na sunga, Zé Neto fala em ser 'dotado'

Os cantores Zé Neto e Cristiano estiveram recentemente no programa “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli. Um dos outros convidados para a atração foi o humorista Marcelo Zangrandi, do reality "A Fazenda", que provocou crises de riso na dupla com seus comentários.

Leia também: Cantor sertanejo Zé Neto se desculpa após fala homofóbica em live com camisa do São Paulo

Tudo aconteceu quando Marcelo relembrou um clique que Zé Neto compartilhou no Instagram, em que o sertanejo aparece com a esposa, mas o que realmente chama atenção é o “volumão” na sunga.

“O Zé Neto… não dá para andar de sunga perto dele não”, brincou Marcelo. Zé Neto foi rápido na resposta: “Eu só uso shorts”, brincou o artista.

A foto do volumão do cantor gerou memes no país todo e muitas matérias e reportagens em programas de fofocas, além de dominar os perfis de Instagram e sites de fofocas.