'Volume' em bermuda de Zé Neto causa alvoroço na web: 'está de volta'

O cantor Zé Neto provocou mais um alvoroço na web. O sertanejo publicou em suas redes sociais algumas fotos curtindo um lugar paradisíaco no México, ao lado da mulher, a influenciadora Natália Toscano. Mas não foi a caverna com águas cristalinas que chamou a atenção dos internautas e sim o 'volume' na bermuda de Zé Neto.

(Reprodução)

Na legenda da imagem, o cantor escreveu: “Adão e Eva na lagoa azul”. A publicação ganhou muitos comentários: “Zé metro está de volta”, escreveu um seguidor. “Por acaso pode entrar armado na caverna?”, perguntou outro. “Foi automático o zoom”, revelou outra. “Acho que vi uma anaconda nesse lago. Só eu vi?”, comentou outra.

SAIBA MAIS:

Furacão

Mesmo com ar de felicidade, Zé Neto e Natália Toscano passaram por um sufoco na última quinta-feira (19). Eles estão hospedados em Cancún e compartilharam a passagem do furacão Grace, com ventos de até 130 km por hora.

A influenciadora digital relatou a experiência: “Jesus amado, disseram que esse era o de nível 1. Sem brincadeira, acho que a gente conseguiu dormir eram mais de quatro horas da manhã.”

Em seguida, o sertanejo pediu para sua mulher mostrar o quarto deles no hotel: “As malas estão todas alagadas. Olha o vento… o mar todo revirado”, disse Natália, mostrando também o lado de fora. “Diz que esse é o nível 1, né? Não quero nem ver o nível 2, 3, 4”, continuou ela.