VÍDEO: Saiba tudo o que rolou no 'Xarque da Gaby', festa de Gaby Amarantos, em Belém

A cantora Gaby Amarantos realizou na noite desta terça-feira (06) a festa em comemoração do seu aniversário de 45 anos, batizada de 'Xarque de Gaby'. Cerca de 300 pessoas foram convidadas, incluindo familiares, artistas, influenciadores e jornalistas, que ocorreu em um local fechado à beira do rio no bairro da Cidade Velha, em Belém.

A primeira atração da noite foi a cantora Suanny Batidão, que usava a roupa que Gaby usou na capa do CD da banda Tecnoshow. Gaby escolheu cinco mulheres para vestirem roupas marcantes que usou ao longo da carreira. Além de Suanny, também usaram as roupas de Gaby as influenciadoras Leona Vingativa, Samara Castro e Amanda Hot Completo, e a cantora Keila.

Valéria Paiva também se apresentou no palco principal da festa. O ponto alto da noite foi o encontro de Hellen Patrícia, Viviane Batidão, Zaynara e Rebeca Lindsay, junto com Gaby Amarantos, Valéria Paiva e Suanny Batidão, que se reuniram no palco para cantar juntas grandes sucessos da TecnoShow. O momento foi celebrado por todos e emocionou a própria Gaby.

Após a apresentação, a aniversariante foi surpreendida com homenagens de seus parentes, que deram depoimentos sobre a artista. O parabéns contou com uma queima de fogos à beira do rio. Em seguida, Crocodilo comandou a festa, que teve a participação da cantora Karol Conká e da apresentadora Fabiana Karla, que subiram na aparelhagem. Também estiveram presentes o ex-BBB Fred Nicácio e a cantora Taty Pink.

Entre os convidados da festa estavam os jornalistas Márcio Lins, Christian Emanoel e Célia Pinho, as cantoras Dona Onete, Júlia Passos, Zaynara e Naieme, os cantores Félix Robatto, Arthur Espíndola, Naré e Jeff Moraes, os influenciadores Patrick Peixoto, Dina Carmona e Tiane Melo, além da atriz Ademara. A cantora Joelma foi convidada, mas não pôde comparecer.

Com o tema sobre o Pará, alguns convidados apostaram em looks regionais, como Célia Pinho, que se vestiu de Matinta Pereira, e a dupla Viviane Batidão e a cantora Letícia Auolly, que combinaram, uma com bandeira de açaí e a outra com açaí, alimento paraense que esteve presente no cardápio da festa. Assinado pelo chef Saulo Jennings, o menu incluiu vatapá, maniçoba, arroz paraense, charque e muciline de açaí.

Os drinks foram batizados com nomes como 'Treme da Gaby', 'Égua do Calor', 'Grammy Latino', 'Tecno Show', 'Pavulagem' e 'Parazinho'. Durante a festa, foram distribuídos hambúrgueres e os doces eram tradicionais, além de alguns regionais. A festa, que durou até a madrugada desta quarta-feira, 7, foi celebrada por todos, que pediram novas edições do 'Xarque da Gaby', desejo da artista paraense.

