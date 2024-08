Gaby Amarantos realiza festa de 45 anos à beira do rio, em Belém, com aparelhagem, amigos e famosos

Gaby Amarantos escolheu um espaço cultural e gastronômico, em Belém, à beira do Rio Guamá, para celebrar o aniversário de seus 45 anos ao lado de colegas de música, amigos e familiares na noite da última terça-feira (06/8). Conhecida por sua trajetória como embaixadora do tecnobrega, a cantora comemorou a idade nova com a festa “Xarque da Gaby”, que reuniu diversas atrações musicais, aparelhagem do Crocodilo e um menu regional assinado pelo renomado chef Saulo Jennings, da Casa do Saulo.

O tema da festa foi “glamour da floresta” e um tapete verde foi estendido para que os convidados pudessem desfilar e esbanjar seus looks produzidos especialmente para o evento. A vocalista da banda Fruto Sensual, Valéria Paiva, se inspirou na flor de lótus da Vitória Régia para a produção. Ela revelou ao Grupo Liberal que estava feliz ao participar da festa e falou sobre a longa amizade que mantém com Gaby.

Fabiana Karla, Gaby Amarantos, Karol Conká e Fred Nicácio (Cristino Martins / O Liberal)

“Ela é uma grande referência, como ela disse também uma vez, também fui referência para ela. E está aqui hoje nessa grande confraternização da música, com todos esses artistas, é maravilhoso. Dirigi mais, quase 50km pra tarde hoje, mas é com muito amor, com muito carinho, porque ela merece”, disse Valéria que mora em Santa Izabel do Pará.

A cantora Suanny Batidão, com um vestido inspirado no álbum “Tecnoshow” de Gaby, que venceu o Grammy Latino no ano passado, e escolhido pela própria Amarantos, também esteve presente. “Esse figurino esteve na capa do CD que marcou gerações e sou muito fã. Eu fico emocionada de poder usar essa roupa porque sei que foi marcante na trajetória dela”, disse a artista.

Para comandar as horas de festa, Gaby convidou a aparelhagem e abriu para apresentações de uma série de artistas do tecnobrega e tecnomelody que tem um forte vínculo. Foi Suanny que abriu a noite de comemorações com sua apresentação. Também subiram ao palco artistas como Hellen Patrícia, da banda Xeiro Verde, Viviane Batidão, Keila Gentil e a dona da festa, Gaby Amarantos. Os artistas Jeff Moraes, Rebeca Lindsay, Ronaldo Silva, Arthur Espíndola, o ex-BBB Marcus Vinicius, Leona, Fred Nicácio, Karol Conká e Fabiana Karla marcaram presença na festa.

Para comandar as horas de festa, Gaby convidou a aparelhagem e abriu para apresentações de uma série de artistas do tecnobrega. Suanny Batidão começou animando o público (Cristino Martins / O Liberal)

Gaby revelou que estava muito emocionada ao chegar na festa. “Estou muito arrepiada. Queria celebrar com os meus amigos, a minha família, com os artistas. E eu que sempre fui pioneira desse momento, estar aqui comemorando hoje, é só bater o martelo e chancelar, porque ninguém vai roubar o nosso lugar”, declarou a artista, que pretende incluir o “Xarque” como uma festa anual em seu calendário.

"Só tenho a agradecer, aos meus amigos, às pessoas que me apoiaram no meu trabalho, a vocês que me incentivaram no meu trabalho, é uma festa para agradecer”, acrescentou Gaby sobre a festa.

Para a ocasião, a cantora usou um figurino inspirado na estrelitzia, uma flor tropical comum na Amazônia, criado pelo stylist Bruno Pimentel em parceria com a marca Ophélia. A aniversariante garantiu que o baile amazônico se transformaria em um verdadeiro desfile de moda.

Gaby Amarantos mostrando seu look inspirado em flor tropical da Amazônia (Cristino Martins / O Liberal)

Dona Onete declarou que compareceu à festa apenas para aplaudir Gaby Amarantos. “Ela é muito nova e está explorando, conseguindo conquistar tudo. Tenho certeza que ela ainda irá muito longo”, profetizou a Rainha do Carimbó Chamegado.

Karol Conká, presente na celebração, falou sobre sua longa amizade com Gaby e a importância do evento. “A gente sempre teve uma relação muito bacana mesmo. E sempre que a gente pode, a gente se encontra nos caminhos. Ela é ganhadora de um Grammy, uma paraense que saiu daqui, de Belém, do bairro do Jurunas para cantar tecnobrega. A gente está bem feliz de participar desse momento com ela”, disse a artista.