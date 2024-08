Xarque da Gaby: Veja tudo o que rolou na festa em comemoração ao aniversário de Gaby Amarantos

O “Xarque da Gaby”, festa em comemoração ao aniversário da cantora Gaby Amarantos, movimentou Belém e o Brasil nos últimos dias. O evento principal ocorreu na noite da última terça-feira (06), na beira do Rio Guamá, estilo bem amazônico.

Com artistas nacionais e regionais, influenciadores e cantores paraenses, se jogaram na pista de dança ao som de muita música do Pará, além de entregarem tudo no look também. No cardápio, as delícias paraenses foram as comidas escolhidas para celebrar esse momento.

“Estou muito feliz, queria muito celebrar com os meus, com amigos, a minha família e os artistas. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje na beira do rio, o ‘Xarque da Gaby’ é uma festa que celebra a nossa potência. Eu sempre fui a pioneira desse movimento é só para bater o martelo e chancelar, porque ninguém vai roubar esse lugar. Acho que pode ter um Xarque, vai entrar para o calendário, a gente quer que essa festa seja uma tradição da nossa música paraense”, revela.

A festa que promete entrar para o circuito de grandes eventos nacionais, teve como tema na sua primeira edição, o “Glamour da floresta”.

O Grupo Liberal foi convidado para essa festa. Veja tudo o que rolou por lá:

- Nome da festa

Gaby Amarantos explodiu nacionalmente com a música “Xirley”, que ficou conhecida como Xirley Xarque e faz parte do disco de estreia Treme, de 2012. Porém, no ano passado ela lançou uma nova versão para o hit com as participações de Johnny Hooker e Majur.

Muito mais que um hit, Gaby uma mulher livre da Amazônia, expõe nas redes sociais seu corpo e posicionamentos, o que lhe torna referência quando se fala na liberdade da mulher. Além disso, o nome também é uma brincadeira de cunho sexual bem paraense sobre o “charque”, que é o órgão sexual feminino.



- Bolo Grammy Winner

Como uma boa ganhadora do Grammy Latino, Gaby Amarantos trouxe essa temática para o seu bolo. Simbolizando a Amazonia, no meio dele tinha uma foto da cantora no dia que ela recebeu o prêmio na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com “Tecnoshow”, em 2023.

O bolo de Gaby Amarantos celebrava a conquista do Grammy Latino. (Cristino Martins)

- Look da aniversariante

O coração da Amazônia, esse foi o tema escolhido por Gaby Amarantos. O stilyst Bruno Pimentel apresentou a proposta para a cantora, que foi aceita imediatamente. Na vestimenta, Gaby floresce na floresta como uma fada encantada, celebrando este novo ciclo de sua vida. Como a flor preferida da paraense é estrelícia, essa foi a escolhida para o look.

A flor que parece uma ave, é conhecida como ave-do-paraíso, o vestido ainda veio em vibrantes tons de laranja e azul hortênsia. “Decidi então trazer cinco texturas diferentes para que a Gaby celebre a vida de forma única. Cada detalhe do look simboliza a ressignificação de materiais, transformando cada elemento em uma verdadeira obra de arte. Assim como a estrelícia se desabrocha de forma espetacular, o look da Gaby é uma metamorfose visual, repleta de recortes estruturados e modelagem confortável, permitindo que ela dance e se mova livremente sem comprometer a beleza do traje”, explicou Bruno.

- Look das filhas

Algumas figuras paraenses escolhidas por Gaby Amarantos tiveram seus looks também escolhidos pela aniversariante e apresentaram propostas bem regionais. Por exemplo, Leona se vestiu de crocodilo, para simbolizar a aparelhagem.

Leona foi vestida de crocodilo. (Cristino Martins)

“A Gaby separou umas roupas para que cada filha viesse com um look dela, que ela usou em um momento muito especial. Assim como eu, vários artistas estão com looks dela. Me sintomuito grata de estar usando esse look maravilhoso e quem vestiu foi Gaby Amarrados, né, meu amor! Estou também muito feliz de estar fazendo parte né desse evento maravilhoso. A Gaby é uma mulher guerreira, minha inspiração como mulher e mãe. A minha primeira música quem me deu. Eu já atuava, mas fiz essa música e comecei a cantar e fazer vídeos”, explica.

A cantora Suanny Batidão foi vestida com a roupa do CD Tecnoshow de Gaby, já Keila Gentil usou um look por conta do "Treme" da aniversariante.

"Não tem como falar em treme e o povo lembra da Gaby, virou bordão também. Além disso, tem o meu trabalho que também tá atrelado a dança do treme, assim como as músicas da Gang. Então, caiu perfeitamente", revelou Keila.

- Cardápio regional

Assinado pela Casa do Saulo, o cardápio do “Xarque da Gaby” contemplava os sabores regionais. Quem amou as delicias, foi o ex-BBB Fred Nicácio.

“Não consigo falar o que mais gostei daqui, acho que estar aqui é o que mais gosto. Mas a culinária, a hospitalidade e essa conexão direta com a minha ancestralidade que é afro-indígena, isso me conectar muito com o povo daqui, me sinto muito pertencente. É muito gostoso você chegar em um lugar que nunca foi e se sentir em casa de fato”, explica o médico.

- Entre amigos

Os convidados para o “Xarque da Gaby” foram escolhidos através dos laços afetivos que eles têm com Gaby Amarantos, mas também pela representatividade no cenário nacional e regional.

Uma das convidadas é a cantora Karol Conká, que se jogou na pista ao som da música paraense.

“Sou muito amiga da Gaby, conheço ela desde 2010, a gente já se encontrava nos bastidores e ficou uma amizade muito linda que de uns tempos para cá só cresceu. Acho ela uma das artistas mais completas e incríveis que a gente tem, ela representa o Norte de uma maneira muito maravilhosa.

- Pré festa

Os convidados do “Xarque da Gaby” ficaram hospedados em um hotel na Cidade Velha, antes da festa principal, eles tiveram um esquenta um dia antes na Ilha do Combú, onde se banharam no rio Guamá, tomaram banho de cheiro e ainda se deliciaram com a culinária paraense.

“Todo mundo que estava nesse passeio chorou porque ficamos muito emocionados com a história e também com a trajetória da Gaby, dessa história que é tão bonita. Tomamos banho de ervas, comemos peixe fresco com o verdadeiro açaí. A gente recebeu uma energia muito boa das pessoas que moram lá na ilha”, contou Karol Conká.