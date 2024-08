Festa de Gaby Amarantos projeta a cena da moda em Belém

A festa de 45 anos da cantora Gaby Amarantos acontece nesta terça-feira (6/8) em Belém. Muitos famosos e influenciadores convidados para as comemorações estão em busca de estilistas da cidade para encomendar seus looks para o evento, movimentando a cena da moda local.

O estilista Jomaique Melo relatou um aumento na demanda. “Já vendi, fiz algumas parcerias com artistas regionais e influencers. Espero ver minha marca bem representada nesse evento e estou muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho em uma noite tão especial quanto essa.”

A estilista Simone Abitbol também destacou o impacto da festa de celebs. “Está cheio de gente me procurando. Com certeza está movimentando muito.”

A influenciadora Dina Carmona, uma das convidadas da festa, ressaltou a importância de valorizar a moda local. “Acredito que isso é ser sustentável e me empodera com meu propósito de valorizar o norte e as mulheres fortes do norte. A moda ajuda muito na comunicação do meu propósito.”

Gaby Amarantos usará um look especial assinado pelo estilista Bruno Pimentel, em parceria com a marca Ophélia. Conhecida por sua ousadia e inventividade, Gaby promete que o baile amazônico se transformará em um desfile de moda. “Vai ter batalha de look! O povo está todo se dedicando para brilhar, causar e arrasar na festa!”