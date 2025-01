VÍDEO: Kitesurfista Bruno Lobo salva adolescente de afogamento em São Luís durante treino na praia

O kitesurfista brasileiro Bruno Lobo, um dos maiores nomes do esporte no país e nas Américas, realizou um ato de heroísmo na última sexta-feira (10/01), durante um treino na praia do Olho d’Água, em São Luís, no Maranhão. O atleta salvou uma adolescente que estava se afogando na praia.

Ele usou as redes sociais para compartilhar o momento do resgate, que foi registrado por Bruno, que testava a câmera de seu equipamento no momento do ocorrido.

No vídeo, o kitesurfista pode ser visto se aproximando da jovem, que estava cansada e longe da areia, e a conduzindo de volta à praia com segurança. No local, guarda-vidas prestaram os primeiros socorros à adolescente, que passa bem.

Bruno relatou o ocorrido e fez um alerta sobre os perigos do mar. “Dia que Deus me utilizou como instrumento para salvar essa jovem (…) Fica o alerta sobre o perigo do mar, de rios e de qualquer lugar que você não conheça, pois a corrente em alguns lugares costuma ser muito forte!”, escreveu o atleta.

O atleta explicou que havia entrado no mar por volta das 17h40 para testar um suporte de câmera recém-adquirido. Embora as condições de vento não fossem ideais e o dia estivesse nublado, ele decidiu realizar a gravação. Durante o treino com o kite, ele ouviu os gritos de socorro.

"Prontamente me aproximei dela com o kite, tentei acalmá-la e pedi para subir nas minhas costas. Ela estava bem cansada e sem forças. Utilizei o equipamento para trazê-la para a areia em segurança, onde os guarda-vidas realizaram o primeiro atendimento. Graças a Deus, tudo deu certo", relatou Bruno.