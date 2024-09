VÍDEO: Surfista salva três pessoas de afogamento em praia

Um surfista que estava aproveitando algumas ondas na praia da Barra, em Salvador, salvou uma mulher e dois homens que estavam se afogando próximo dele. O caso aconteceu durante a tarde do último sábado (7) e foi registrado pelo própria surfista, Nick, que gravava as manobras em onda quando se deparou com a situação.

"O pessoal começou a gritar da areia para avisar [sobre o afogamento]", escreveu o surfista. "Tinha 2 caras lá já tentando resgatar ela, mas todos os três estavam, justamente, na corrente de retorno", observou Nick. Os rapazes não identificados tentaram salvar a jovem do afogamento mas também entraram em perigo.

Para ajudar na situação, Nick colocou a jovem na prancha e orientou os homens a nadarem aos poucos para areia. Ao Bnews, Nick detalhou mais a situação. "No dia do afogamento eu já tava muito cansado do dia de trabalho, já tinha surfado e eu ia pra casa e alguma coisa me disse pra ir pra lá surfar com um amigo e aí eu fui pra lá, surfando tranquilamente.”

“Quando terminei de pegar uma onda, o pessoal na areia começou a gritar e eu sem entender nada, aí aprontaram pro lugar, tinha três pessoas lá e eu fui na direção deles Aí eu percebi que era uma menina se afogando, com um rapaz da mesma idade dela, uns 15 anos de idade e outro rapaz do lado tentando ajudá-los", relembrou o surfista.

Nick ainda informou como a menina ficou após ser resgatada. "Depois de algumas horas, quando eu cheguei em casa, eu tive informações que a menina chorou muito depois que saiu da água. Então, eu acho que ela realmente ia perder a vida ali e ela nasceu de novo. Foi surreal. Acho que eu só estava na hora certa, no lugar certo."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)