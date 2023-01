Homem salva cachorro de afogamento em canal e animal tenta morder o jovem; vídeo

Um homem salvou um cachorro que caiu no Canal do Mangue, no Centro do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, as imagens do resgate emocionaram vários internautas.

VEJA MAIS

Na gravação, é possível ver o homem sendo segurado por amigos enquanto tenta pegar o cão, que corria risco de se afogar. O animal estava visivelmente assustado e tentou morder o homem. Veja o resgate:

Após algumas tentativas, ele consegue, finalmente, segurar o cachorro e retirá-lo do local. As pessoas que acompanhavam o resgate comemoraram ter conseguido salvar a vida do animal.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)