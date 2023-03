Menino salva primo de afogamento na piscina após aulas de surfe e primeiros socorros; vídeo

Um menino de 8 anos salvou a vida do primo de apenas 1 ano e 9 meses, que estava se afogando na piscina durante uma confraternização familiar em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Imagens mostram como o garoto agiu rapidamente e impediu a tragédia com o bebê.

Segundo a mãe do menino, Renata Cristina Rios, o reflexo do filho foi resultado das aulas que ele teve no projeto Surf Escola, que ensina surfe e primeiros socorros para crianças e adolescentes na cidade.

O projeto é uma parceria entre a ONG Esporte Vida e o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e atende 120 crianças por turma, oferecendo aulas gratuitas de natação, surfe e primeiros socorros em acidentes com água.

VEJA MAIS

Bernardo, o garoto herói, participa do projeto desde 2021 e foi lá que desenvolveu a habilidade na natação, aprendeu a surfar e teve noções de primeiros socorros. Segundo a mãe, foi graças a esse preparo que ele teve um rápido raciocínio para salvar seu primo da água.

Julio Cesar, fundador do projeto, contou que ele é realizado em Mongaguá e na cidade vizinha, Praia Grande, e que a procura por alunos é grande, mas a falta de recursos impede que mais crianças sejam atendidas.