VÍDEO: Filha de Renato Aragão reage após sofrer ameaças e acusações de internar pai em asilo

Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, utilizou as redes sociais, na última quinta-feira (11), para esclarecer rumores de que teria colocado o pai em um asilo.

Em vídeo publicado no Instagram, a atriz afirmou que as informações divulgadas não são verdadeiras e pediu que seus seguidores não compartilhassem boatos. Ela explicou que Renato, de 90 anos, segue em casa, com atividades regulares e envolvido em novos projetos. Assista:

“Ele está gravando, postando nas redes sociais, fazendo sua ginástica e imerso em novos trabalhos”, disse Lívian, ressaltando que diversas pessoas podem confirmar que o humorista permanece em casa.

Lívian comentou ainda sobre o impacto das publicações falsas. Segundo ela, os rumores geraram mensagens de ódio e ameaças dirigidas a ela, muitas vezes sem qualquer fundamento.

"Olha o absurdo que as pessoas estão querendo que eu faça com meu pai: gravar um vídeo ao lado dele para justificar uma mentira?”, desabafou.

Ela também destacou que vídeos e conteúdos manipulados estão sendo compartilhados, criando narrativas distorcidas sobre sua família.

"Recebo muitas mensagens de pessoas me xingando, me ameaçando, me odiando sem nem me conhecer. Tudo porque inventaram que eu internei meu pai num asilo, com vídeos sem embasamento algum", pontuou.

"(...) Pegando vídeo daqui, dali, cortando, editando, fazendo uma narrativa completamente mentirosa, usando IA, fazendo coisas completamente sem contexto", continou.

Lívian pediu reflexão sobre o compartilhamento de informações não verificadas, enfatizando os prejuízos que boatos podem causar a famílias e indivíduos.

“E a gente precisa se indignar com esse tipo de coisa porque quanto mais as pessoas vão acreditando nesse tipo de absurdo, mais essa indústria da mentira vai aumentando, crescendo, enchendo os bolsos das pessoas que compartilham essas notícias mentirosas e propagando ódio, machucando tantas famílias”, disse.