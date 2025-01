Vídeo de Joelma abatida gera preocupação e assessoria explica ocorrido: ‘Ansiedade’

Um vídeo da cantora Joelma gerou preocupação nas redes sociais ao mostrar a artista paraense chegando abatida e passando mal antes da gravação de seu novo DVD. O registro, gravado no último sábado (11/01), mostrou a cantora descendo de uma van, cercada por fãs que tentavam tirar fotos com ela, mesmo enquanto a cantora apresentava dificuldades para se manter em pé.

VEJA MAIS

Em resposta à repercussão, a assessoria de Joelma esclareceu a situação em um comunicado oficial. Segundo a equipe, a artista estava ansiosa e enfrentou um período intenso de ensaios e treinamentos para a gravação do DVD, realizada no Espírito Santo.

“Fizemos um ensaio geral em Vitória, pois estávamos gravando um DVD ontem. E foi bem cansativo. Ela estava ansiosa, ensaiou muito. Então ficou muito ansiosa no final do ensaio, aí veio o cansaço também, não estava dormindo direito”, explicou a assessoria ao portal Leo Dias.

Apesar do cansaço inicial, a gravação ocorreu conforme o planejado. Segundo a equipe, a animação do público durante o show ajudou Joelma a superar o desgaste. “Depois que subiu no palco e viu a galera ali animada demais, passou”, completou a nota.