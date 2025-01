Joelma participa do 'Caldeirão de Verão', apresentado por Marcos Mion

Marcos Mion apresenta o segundo programa do “Caldeirão de Verão” e, neste sábado (11), um dos convidados será a cantora Joelma. Em uma arena montada no Beach Park, na praia de Porto das Dunas, no Ceará, a paraense apresenta “Voando pro Pará” e alguns outros sucessos. Joelma comentou que, além de cantar e dançar, descobriu um novo hobby e que, cozinhar, agora divide a sua atenção com a música.

VEJA MAIS

Em uma entrevista para a revista “Caras”, a cantora confidenciou que tudo começou durante a pandemia e que precisou até fazer terapia para sair da cozinha e voltar aos palcos. “Eu sou a doida da cozinha. Não posso passar numa loja que tenha panela que levo tudo. Foi bem difícil sair da cozinha após a pandemia. O negócio ficou sério e eu não queria deixar. Fiz terapia com Deus para voltar a fazer os shows”, revelou Joelma.

Convidados especiais

Além da cantora paraense, outros artistas e ex-atletas farão parte do elenco do programa que vai ao ar neste sábado (11). O cantor João Gomes, a ex-atleta de basquete Hortência Marcari e Paula Pequeno, ex-atleta de vôlei, também marcam presença no “Caldeirão de Verão”. Já os atores Larissa Bocchino e Tulio Starling, que interpretaram Quinota e Arthur, em “No Rancho Fundo", participarão do game “Sobe o Som” e terão que disputar quem adivinha mais canções a partir de notas musicais apresentadas pela banda "Lúcio Mauro e Filhos".

Apresentado por Marcos Mion e sob a direção artística de Geninho Simonetti, o programa abre as portas para artistas locais como a artesã Maviniê Mota, que faz garrafas decorativas com areia. Já no quadro “Arte Transforma”, David Valente, músico e produtor musical, se apresenta tocando acordeão e teclado com os pés. O “Caldeirão do Mion” tem a produção de Tatynne Lauria e Matheus Pereira com a direção de gênero comandada por Monica Almeida.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)