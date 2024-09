Joelma recusa convite para desfilar na Grande Rio

A cantora Joelma recebeu o convite para desfilar na Grande Rio, que homenageará o Pará no carnaval de 2025, mas a paraense recusou, informando que não poderá participar. Segundo a artista, o motivo é que ainda está se recuperando das sequelas da Covid-19.

A cantora explicou que sua agenda está muito reduzida por conta das sequelas da Covid-19, que contraiu 9 vezes. Joelma pretende fazer um documentário sobre o seu caso. Caso tivesse aceitado o convite, ela se juntaria à atriz Alane e à cantora Dona Onete, que já estão confirmadas no desfile.

Em 2025, o carnaval será no início de março, e a Grande Rio prestará homenagem ao estado do Pará na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com o enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”.