Joelma explica falta de gravadora fixa e independência artística: ‘Posso misturar, mas mudar, não'

A cantora Joelma revelou os motivos que a levaram a optar por uma carreira independente e sem uma gravadora fixa. Durante a coletiva lançamento do DVD ‘Calypso Tour Brasil - Vitória’, realizada na última quarta-feira (08/11) em Vitória, a artista paraense explicou que a decisão está diretamente relacionada à sua dedicação em manter sua identidade musical, enraizada na cultura paraense e no ritmo do Calypso.

VEJA MAIS



Joelma compartilhou que, em momentos anteriores de sua carreira, enfrentou pressões para mudar seu estilo musical e se adequar às demandas do mercado. "Eu disse: 'Gente, se mudar o meu estilo, acabou para mim! Não vale a pena, entendeu?'. Se o que me move na minha carreira é a minha cultura e sempre vai me mover, eu posso misturar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas mudar. Mudar, não", explicou.

Essa resistência em abrir mão de suas raízes culturais, segundo Joelma, tornou difícil estabelecer parcerias com gravadoras tradicionais. "Então, fica difícil eu entrar para uma gravadora. A gente não casa, sabe? Eu estou independente até hoje", completou a cantora.