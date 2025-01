VÍDEO: Antes de show no Espírito Santo, Joelma chega abatida e passando mal

A cantora Joelma, de 50 anos, passou por um momento preocupante antes de um show em Vitória, no Espírito Santo, neste sábado (11), durante a gravação de seu novo DVD. Ela chegou à cidade visivelmente debilitada e, em um vídeo divulgado, aparece amparada por membros de sua equipe em que a paraense está claramente exausta.

No vídeo, ao descer da van, Joelma é cercada por um grupo de fãs que tentam registrar o momento com ela, mesmo com a artista demonstrando dificuldades para se manter em pé. A atitude gerou críticas, e muitos fãs expressaram preocupação com o estado de saúde da dona do hit “Voando pro Pará”.

"São nessas horas que eu defendo a Daniela Mercury. Ela já teria dado três gritos e esse bando de sem noção teria se afastado, principalmente essa fubanga com a criança no colo querendo lacração. E que segurança desorganizada é essa? A mulher exausta e ninguém faz nada?", comentou um fã, indignado. Outro escreveu: "Esses 'fãs' parecem urubus!!!"

Diversas mensagens de apoio e indignação surgiram nas redes sociais. Alguns internautas lamentaram a falta de respeito, destacando o quanto a situação estava desconfortável para Joelma. "Brasileiro é muito sem noção", "se fossem fãs de verdade, teriam deixado a Joelma descansar" e "tem fã que não respeita o artista", foram algumas das opiniões compartilhadas.

Outros fãs, ainda mais preocupados com a saúde da cantora, ressaltaram o quanto ela parecia debilitada. "A cara dela pedindo socorro e os fãs querendo foto", "a mulher quase desmaia e eles não respeitam", "quanto desrespeito, coitada dela" foram algumas das mensagens que refletem a solidariedade de admiradores que se sentiram incomodados com a falta de empatia na situação.