Davi Brito, campeão do BBB 24, recebe fãs com churrasco e piscina em sua casa na Bahia; veja

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, organizou uma recepção especial para um grupo de fãs que viajaram até Salvador, na Bahia, para conhecê-lo. O ex-brother, apelidado de "Calabreso" durante o reality, recebeu cerca de 20 admiradores nesta quinta-feira (5), com direito a churrasco e banho de piscina.

Os fãs, vindos de diferentes regiões do país, se uniram para fazer uma "vaquinha" e cobrir os custos da viagem e hospedagem, tudo para realizar o sonho de passar um dia ao lado de Davi. A surpresa começou logo pela manhã, com um café da manhã preparado pela mãe do ex-BBB, Elisângela Brito. Em seguida, Davi assumiu a churrasqueira e organizou um churrasco, além de disponibilizar a área da piscina para que todos pudessem aproveitar.

Em suas redes sociais, o campeão compartilhou momentos do encontro. "Eles fizeram uma vaquinha, pagaram suas passagens, compraram suas comidas e vieram para Salvador me visitar", contou Davi em seus stories no Instagram. O ex-BBB ainda fez questão de interagir com cada um dos presentes, autografando camisetas, revistas e até fotos.

Os fãs, que se autointitulam "calabresos", estavam vestidos com camisas estampadas com a imagem do ídolo e não esconderam a emoção de estar tão próximos de Davi.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)