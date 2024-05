VÍDEO: Boi Garantido vai a velório de ex-sinhazinha Djidja e despedida emociona

O velório de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, teve um momento especial e emocionante. O boi-bumbá vermelho, representado por Batista Silva, marcou presença para prestar homenagens à ex-integrante. Ela foi encontrada sem vida, aos 32 anos, na última terça-feira (28/5).

Assista:

Durante as apresentações do Festival Folclórico de Parintins, Djidja costumava representar o carinho e a dedicação do boi, e essa conexão foi relembrada no velório. Um vídeo compartilhado nas redes sociais registrou o momento tocante em que o boi se despediu da ex-sinhazinha.

No perfil oficial do Boi Garantido no Instagram, foram compartilhadas fotos do boi ao lado do caixão, acompanhadas de uma mensagem de despedida: "Hoje não teve aquele bailado leve e diferenciado, não teve brincadeiras alegres e carinhos, não teve aquele sorriso meigo e singelo. Hoje foi dia de lágrimas, de despedida da flor mais linda da fazenda”.