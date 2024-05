Mãe, irmão e funcionária de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Garantido, são presos em Manaus

A mãe, o irmão e uma funcionária da ex-sinhazinha do boi-bumbá Garantido, Djidja Cardoso, encontrada morta na casa onde morava em Manaus nos últimos dias, foram presos pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (30/5). Os policiais também decretaram prisão preventiva a outros dois funcionários do salão de beleza da família. As informações são do G1 Manaus.

Segundo o site, os mandados são pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e também pelo crime de estupro, este em nome de Ademar Farias, o irmão de Djidja. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos em nomes de:

Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Djidja Cardoso;

Cleusimar Cardoso Rodrigues, mãe de Djidja;

Verônica da Costa Seixas, gerente do salão;

Marlisson Vasconcelos Dantas, cabeleireiro;

Claudiele Santos da Silva, maquiadora do salão de beleza Belle Femme.

Cleusimar, a mãe da ex-integrante do Garantido, Ademar e Verônica Seixas, a gerente do estabelecimento, foram abordados pelos agentes dentro um carro ao tentarem fugir. Com o trio, foram apreendidos uma mochila, onde estavam armazenadas drogas. A PC de Manaus também realizou buscas nos imóveis que pertenciam à família de Djidja.

A morte da ex-sinhazinha do Garantido começou despertar curiosidades após comentários de familiares de Djidja começaram a viralizar nas redes sociais. Neles, as tias da jovem acusavam a mãe e o irmão, além de outros funcionários, de usar a casa de Djidja como uma espécie de “Cracolândia”.

“A casa dela na cidade se tornou uma Cracolândia. Toda vez que tentávamos internar a Djidja, éramos impedidos pela mãe e pela quadrilha de alguns funcionários que faziam parte do esquema deles. A mãe dela sempre dizia para nós não interferimos na vida deles e que ela sabia o que estava fazendo, ficamos de mãos atadas”, escreveu Cleomar Carcoso, tia da ex-sinhazinha, em uma publicação feita no Facebook.