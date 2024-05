Morre Djidja Cardoso, ex-integrante do Boi Garantido, aos 32 anos

Na manhã desta terça-feira (28), Manaus lamentou a perda de Djidja Cardoso, ex-Sinhazinha do Boi Garantido, aos 32 anos. Durante quatro edições do Festival de Parintins, de 2016 a 2019, ela defendeu o item 7 com reconhecimento da população, que identificava paixão e dedicação.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do falecimento nem detalhes sobre o velório da ex-Sinhazinha.

Djidja deixou seu posto na Sinhazinha no final de 2020, após a mudança de gestão no Boi-Bumbá Vermelho e Branco. Desde então, dedicou-se aos negócios familiares, administrando uma rede de salões de beleza no estado.

Nas redes sociais, o estabelecimento anunciou o fechamento de todas as unidades nesta terça-feira, "por motivo de força maior".

Amigos e familiares usaram as redes sociais para expressar suas homenagens e sentimentos de pesar pela partida de Djidja.

O Boi Garantido também prestou suas condolências nas redes sociais, despedindo-se da querida Sinhazinha com palavras de conforto e saudade.