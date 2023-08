Velório de Leo Platô ocorre ao longo desta sexta-feira, 25; enterro será amanhã

O corpo do produtor audiovisual Leonardo Augusto, o Leo Platô, será velado ao longo desta sexta-feira (25), até o início da manhã de sábado (26), no Capela Recanto da Saudade, localizada na Rua Domingos Marreiros. O cortejo e enterro serão amanhã, com início marcado para às 10h, no cemitério Recanto da Saudade, em Ananindeua.

O caso

Leo Platô morreu às 21h da última quinta-feira (24), em Belém. Ele estava internado em um hospital particular desde segunda-feira (21). Segundo postagens de amigos e pessoas próximas, o produtor começou a se sentir mal no domingo. Ao dar entrada no hospital, foi diagnosticado com pneumonia aguda e, na internação, descobriu uma cardiopatia, ou seja, um problema cardíaco. Ele chegou a ser entubado, mas na quinta-feira teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.