"Sampleados" estreia nova temporada com clipes sobre a música paraense neste mês de julho

Uma nova temporada da série paraense Sampleados chega no início do mês de julho. Três novos episódios recheados de elementos regionais trará ao público uma jornada fascinante pelas paisagens deslumbrantes e pelo imaginário da região ribeirinha do Pará. O açaí, o carimbó, as embarcações e as lendas amazônicas são alguns elementos registrados nos três novos episódios do projeto que ficou conhecido dos paraenses. O primeiro episódio será “Ribeirinho” que será lançado no dia 7 de julho.

O projeto tem patrocínio da Equatorial Pará, através da Lei Semear, por meio da Fundação Cultural do Pará e Governo do Pará. Intitulada “Ribeirinho”, a produção teve início em fevereiro deste ano, e chegou a receber, no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (CENTUR), mais de 60 pessoas que participaram das audições para a seleção de parte do elenco que compõe essa temporada. Os cantores Naré, Zaynara, Ed Luz e os grupos de dança Cia Khaos, e Ananindance foram selecionados nas audições.

“O roteiro dessa temporada, a ideia inicial foi pensada pelo Léo [Platô], ainda quando ele escrevia o projeto. Dar visibilidade e mostrar a realidade dos povos originários e ribeirinhos, que somos todos nós. Mostrar a vivência dessas pessoas, os costumes, as crenças e etc”, conta a roteirista Karol Peres.

A nova temporada reúne novas promessas da música paraense e artistas já consagrados do cenário musical local. O elenco ainda conta com as vozes e interpretação de Mariza Black, Suanny Batidão, Valéria Paiva, Raidol, Maderito, Cachorrão do Brega, Gabriel Pompeu e Valentina Farias e participação do grupo de dança Trilhas da Amazônia.

Os sets de filmagem da temporada teve o Parque dos Igarapés, a comunidade Piriquitaquara que fica na Ilha do Combu, o Bar da Rose, localizado no Porto Boa Vista no Acará, e até a casa de moradores que foram sets de filmagem, como a casa do Seu Ladi, morador que também participou das gravações, são alguns locais que tornam marcantes a produção. Promover o contato visual e levar um pouco da vida das pessoas que moram na beira do rio, e de como é a relação com a terra e com os alimentos é um dos desejos do diretor e idealizador da série, Léo Platô.

“A maior parte da pesquisa foi feita a partir das vivências das pessoas que integram a série, que vivem essa realidade do transporte fluvial, que cresceram ouvindo as lendas e causos amazônicos, assim como diariamente se alimentam do Açaí e outras comidas tradicionais dessa região do Estado”, enfatizou ele.

Os episódios não possuem relação entre si, porém tem a mesma fonte de experiência ribeirinha. “Então a gente tem o Cachorrão indo pegar o barco pro interior com a rede, naquele barco de dois andares, a gente tem a Valéria lavando roupa na beira do rio, o açaí e até o episódio que foge mais da curva que é o da Eteia, com a Zaynara e Naré, bebe nessa fonte também, que a nave dela (Eteia) cai na floresta e eles vivem esse romance, tudo isso inspirado na história do boto e da Iara”, explica a roteirista Karol.

Nos primeiros sampleados, em 2015 o Léo queria que essas história conversassem. Hoje em dia não conversam tanto. É um pouco difícil, não vou negar. A gente ficou uma semana toda produzindo as bases das trilhas, ouvindo músicas e mais músicas, até tendo mais ideias para os próximos que queremos fazer. E nesse processo a gente começa a pesquisar quem são os compositores e ligar e pedir autorização entre si. As vezes a gente consegue, as vezes não é tudo isso muda completamente o roteiro.