Quem são as atrizes que se desentenderam com Walcyr Carrasco devido papéis em novelas

Após a polêmica com Camila Queiroz, nomes de outras atrizes famosas que tiveram desentendimentos com Walcyr Carrasco vieram à tona. Muitas delas não trabalharam mais em novelas escritas pelo autor, mas nunca comentaram o caso. Algumas dessas atrizes chegaram a ter atritos semelhantes ao de Camila com o dramaturgo. Veja quem são:

Marina Rui Barbosa

Existem uma história nos bastidores da Tv Globo de que a atriz se recusou a cortar o cabelo em uma das novelas do autor. Devido a isso, Walcyr escolheu matar a personagem.

Taís Araújo

A atriz gravou “Xica da Silva” com apenas 17 anos e se recusou a fazer uma cena de sexo anal. Após a recusa, foi muito criticada pelo autor.

Claudia Raia

Após a sua personagem ter sido explodida na novela, ela e Walcyr nunca mais trabalharam juntos.

Priscila Fantin

A atriz teria sido colocada na “geladeira” da emissora após ter recusado um papel na novela "Morde e Assopra”.

Elizabeth Savala

A personagem da atriz ficou “muda” durante duas semanas, na novela "Chocolate com Pimenta”, pois o autor falava que Elizabeth incluia falas que não estavam no roteiro.

VEJA MAIS