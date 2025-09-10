Capa Jornal Amazônia
Ticiane Pinheiro pode substituir Lívia Andrade no ‘Domingão’, revela colunista

Decisão final sobre substituição ainda depende da direção artística da Globo

Ticiane Pinheiro pode assumir quadro dominical caso Andrade saia (Reprodução/ Redes sociais)

A apresentadora Lívia Andrade pode deixar o “Domingão com Huck” para integrar o elenco da próxima novela das sete da TV Globo, prevista para estrear em janeiro de 2026. Caso a mudança se confirme, Ticiane Pinheiro estaria cotada para ocupar o lugar de Andrade na atração dominical. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias.

Segundo informações divulgadas, a novela será ambientada na fictícia cidade de Bom Retorno, em Goiás, e terá como tema o universo musical sertanejo. Andrade retornaria à dramaturgia após atuar em produções como “Vende-se um Véu de Noiva” (2009), “Uma Rosa com Amor” (2010), “Corações Feridos” (2012) e “Carrossel”, na qual interpretou a vilã Suzana. Ela também participou de Chiquititas (2013).

Caso Andrade deixe realmente o programa, Ticiane Pinheiro seria convidada para integrar o quadro “Acredite em Quem Quiser”, em que o júri precisa descobrir qual dos três convidados está contando a verdade sobre suas histórias. O convite indicaria um possível retorno de Ticiane à Globo, após anos de trabalho na Record.

O contrato da apresentadora com a Record está previsto para terminar em dezembro, e a renovação ainda não foi confirmada. Nos bastidores, há expectativa de que Ticiane assine com a nova emissora, especialmente após a mudança de sua família para o Rio de Janeiro, devido à promoção de seu marido, o jornalista César Tralli para a banca do Jornal Nacional. 

Palavras-chave

ticiane pinheiro

livia andrade

cultura

celebridades

Celebridades
