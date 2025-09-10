Ticiane Pinheiro pode substituir Lívia Andrade no ‘Domingão’, revela colunista

A apresentadora Lívia Andrade pode deixar o “Domingão com Huck” para integrar o elenco da próxima novela das sete da TV Globo, prevista para estrear em janeiro de 2026. Caso a mudança se confirme, Ticiane Pinheiro estaria cotada para ocupar o lugar de Andrade na atração dominical. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias.

Segundo informações divulgadas, a novela será ambientada na fictícia cidade de Bom Retorno, em Goiás, e terá como tema o universo musical sertanejo. Andrade retornaria à dramaturgia após atuar em produções como “Vende-se um Véu de Noiva” (2009), “Uma Rosa com Amor” (2010), “Corações Feridos” (2012) e “Carrossel”, na qual interpretou a vilã Suzana. Ela também participou de Chiquititas (2013).

Caso Andrade deixe realmente o programa, Ticiane Pinheiro seria convidada para integrar o quadro “Acredite em Quem Quiser”, em que o júri precisa descobrir qual dos três convidados está contando a verdade sobre suas histórias. O convite indicaria um possível retorno de Ticiane à Globo, após anos de trabalho na Record.

O contrato da apresentadora com a Record está previsto para terminar em dezembro, e a renovação ainda não foi confirmada. Nos bastidores, há expectativa de que Ticiane assine com a nova emissora, especialmente após a mudança de sua família para o Rio de Janeiro, devido à promoção de seu marido, o jornalista César Tralli para a banca do Jornal Nacional.