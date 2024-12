Filha de César Tralli faz surpresa de aniversário no trabalho do jornalista; vídeo

César Tralli completou 54 anos e recebeu uma surpresa emocionante de aniversário. Sua filha, Manuella, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro, visitou pela primeira vez os Estúdios Globo, em São Paulo. Ela foi entregar uma carta especial em homenagem ao pai.

“Hoje é aniversário do melhor marido do mundo e a Manu fez uma surpresa para o papai no trabalho, visitando o estúdio pela primeira vez. Feliz aniversário para o melhor papai do mundo! Saúde, amor e muitas felicidades! Obrigada por existir meu amor!!! Te amamos muito”, escreveu Ticiane, compartilhando, nas redes sociais, um vídeo do momento fofo em que a pequena encontrou o pai.

O apresentador se derreteu pela filhota: “Feliz demais com essa surpresa toda especial. Fiquei emocionado. Muito. Eu agradeço a Deus todos os dias pela existência de vocês em minha vida. Sou um homem que cada dia mais valoriza e celebra a família. Você, minha companheira, minha esposa linda, e minhas filhas, Manu e Rafa, me preenchem de propósito e felicidade”.