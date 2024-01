Entenda o sumiço de Cesar Tralli Jornal Hoje, da Globo; fãs sentem ausência

O jornalista Cesar Tralli está sumido das telinhas e longe do comando do Jornal Hoje, da Globo, há alguns dias. Os telespectadores sentiram tanto a ausência dele que começaram a se perguntar sobre o que aconteceu com o apresentador nas redes sociais.

Citaram tanto o nome de Tralli, que ele entro rápido para a lista dos assuntos mais comentados do Trends, do Google, nesta terça-feira (23).

O jornalista está fora do ar porque está curtindo as suas férias. Ele ficará duas semanas longe do comando do Jornal Hoje.O apresentador saiu para seu descanso no dia 14 de janeiro e deverá voltar no final do mês.

Nos últimos dias compartilhou alguns momentos nas suas redes sociais em Itacaré, na Bahia. Tralli estava na companhia da esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, a filha, Manuella, e a enteada, Rafaella Justus.