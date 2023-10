César Tralli comenta momento viral empinando pipa de terno e gravata com a filha

O jornalista César Tralli comentou o momento fofo que viralizou nas redes sociais na última segunda-feira (19) e disse que estava revivendo "os tempos de infância". No vídeo compartilhado pela esposa Ticiane Pinheiro, o âncora do Jornal Hoje aparece de terno e gravata empinando pipa com a filha Manuella, de 4 anos.

"Saí tarde do plantão, a luz estava caindo e o vento favorável. Tudo isso somado: 'Vem Manu! Vamos que a hora é agora!' E a pipa subiu bonito", comentou Tralli.

VEJA MAIS

Na legenda, Ticiane se declarou ao marido e à filha. "Seja um pai como o @cesartralli, dê muita qualidade quando você está com seus filhos. Quando chegar do trabalho não tire o paletó, vá correndo aproveitar o restinho do seu dia com seu filho. Ensine ele (a) a brincar com aquilo que te lembre a infância e que te faça bem. Faça algo por você e pelo seu filho", escreveu a artista.

O apresentador Felipe Andreoli também reagiu ao momento fofo do colega e disse: "Peraí... O hômi empina pipa de terno e gravata?! É muita elegância!".

O vídeo foi compartilhado por milhares de pessoas e recebeu muitos comentários elogiando a atitude do jornalista. "Que paizão! Lindo demais", comentou uma internauta. "Isso é amor de pai! Que lindo", disse outra. "Parabéns, Tralli! É isso aí, ser pai é ser criança também", escreveu um terceiro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)