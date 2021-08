Ticiane Pinheiro homenageia César Tralli no Dia dos Pais: 'O melhor'

Ticiane Pinheiro postou uma declaração emocionada ao marido, César Tralli, pela passagem do Dia dos Pais. O casal é pai de Manuella. A loira também é mãe de Rafaela, do relacionamento anterior com o apresentador Roberto Justus.

Ticiane postou fotos de momentos do jornalista com a filha do casal e não postou palavras elogiosas ao jornalista: "Feliz dia dos pais, para o MELHOR pai que eu poderia ter escolhido para a Manu! Pai carinhoso, brincalhão, que exala amor, que ensina, que se doa, que se preocupa, que quer o melhor para nossa princesinha! Te amo meu amor, que bom ter te encontrado!", destacou.