Thiaguinho celebra o Círio de Nazaré e canta para Nossa Senhora em apresentação em Belém

O cantor Thiaguinho se apresentou em Belém no último domingo (13), dia do Círio de Nazaré. Como já é tradição, o artista sempre é um das atrações do evento realizado no segundo domingo de outubro.

O artista, que é assumidamente devoto de Nossa Senhora de Nazaré, entrou no palco vestindo uma blusa do Círio de Nazaré e cantou 'à capela' a música 'Nossa Senhora', de Roberto Carlos.

Além disso, ele fez uma homenagem aos paraenses e a Joelma ao cantar "Voando Pro Pará".

Em diversas entrevistas, Thiaguinho já revelou a satisfação que tem em estar em Belém no Círio, ele sempre compartilha nas suas redes sociais quando chega ao Pará e 'encontra' Nossa Senhora.

Em conversa recente com o Grupo Liberal, ele disse: "É sempre um prazer imenso estar no Pará. Em especial durante o Círio, pois sou devoto de Nossa Senhora."

Thiaguinho retorna para Belém dia 31 de maio de 2025, para comemorar os 10 anos de Tardezinha.