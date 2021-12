Thelminha alfineta Tiago Leifert após tomar unfollow por curtir post de Ícaro Silva

A vencedora do Big Brother Brasil 20, Thelma Assis, usou os stories do Instagram na noite de quarta-feira (22) para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo Ícaro Silva e Tiago Leifert, após supostamente levar unfollow do apresentador por curtir o post do ator.

"Eu gostaria muito de poder falar isso pro Tiago sem vir pra rede social, mas eu não tenho mais acesso a ele, por isso eu tô falando aqui. Eu acho que nos discursos dele, ele falou tanto de representatividade, do quanto ele aprendeu com o Babu, com o pente garfo, então fica meio contraditório seguir ex-BBBs que a gente sabe que...tem cara machista, tem mina racista, e a gente aqui, toma o unfollow, mas é o que eu disse, se for esperar que eu puxe o saco, desculpa. Respeito super, agradeço super, mas não", disse ela, veja:

No início dos vídeos, a médica relatou que assim que viu o post de Ícaro Silva, chamando o programa de entretenimento medíocre, pensou "caramba, chutou o balde", mas praticou a empatia e se colocou no lugar do ator. "O cara se dedica, chega lá, faz vários trabalhos, está numa fase ótima da carreira dele e aí a única coisa que a mídia sabe é perguntar pra ele se ele vai no BBB. Eu imagino que ele deve ter respondido uma vez: 'Não, não vou'. Aí ele deve ter ido a segunda vez e falado: 'Gente, já disse que não vou'. Eu acho que foi por isso que ele chutou o balde, e foi por isso que eu não entendi o porquê isso tomou essa proporção toda. Aí depois eu entendi, né...aí é aquele momento em que você se questiona: se fosse um ator branco, teria esse cancelamento todo?", provocou.

Thelminha ressaltou que a resposta de Tiago Leifert foi arrogante, principalmente por afirmar que a empresa do reality "medíocre" que pagava o seu salário. "Quer dizer, se eu tiver dentro de uma empresa eu não posso criticar nada da empresa? por que o meu salário vem dali? Meu salário vem do meu trabalho!”, respondeu ela indignada.

Na internet, os internautas afirmaram que Manu Gavassi e Babu, que também participaram do BBB 20, levaram unfollow de Leifert após curtirem a publicação de Ícaro Silva.