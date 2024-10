Taty Pink e Felipe Villas celebram primeiro mês de namoro com passeio romântico no Pará

A cantora Taty Pink está em Belém ao lado do namorado Felipe Villas. Nesta quarta-feira (23), ela usou as redes sociais para compartilhar momentos do casal em um passeio na Ilha do Combu, no Pará. Esta foi a primeira vez que Felipe visitou o local, e o casal aproveitou a ocasião para celebrar o primeiro mês de relacionamento.

Taty e Felipe se conheceram durante o confinamento de um reality show, onde começaram a se aproximar. Desde então, têm compartilhado momentos juntos nas redes sociais, gerando grande repercussão e carinho entre os fãs.

“Nos conhecemos em um ambiente de pressão, mas acabamos nos conectando de uma forma que nunca imaginamos. Esse primeiro mês tem sido incrível, cheio de descobertas. É muito bom ver o carinho do público e a torcida pelo casal”, declarou Taty.

Em seu perfil, Felipe também parece estar apaixonado pela cantora. Ele publicou um complicado de vídeos do casal juntos e escreveu: “Obrigado pelo amor que me dá, por segurar minha mão, vai ser sempre você, a dona do meu coração. Te amo!”.