Taty Pink anuncia turnê na Europa e estreia com shows na França: ‘Super ansiosa’

A cantora Taty Pink anunciou sua primeira turnê internacional, levando o ritmo do arrocha para a Europa. Ela compartilhou a novidade com seus seguidores nas redes sociais, na última quarta-feira (02/10), mostrando-se animada para essa nova etapa de sua carreira. O primeiro show da turnê acontecerá no dia 5 de outubro, em Toulouse, na França, seguido por uma apresentação em Aubagne, no dia 6.

Em uma publicação, Taty Pink expressou sua empolgação ao lado de uma aeronave, escrevendo: “Alô Europa, tô chegando meus Bbs! Super ansiosa para minha primeira turnê com vocês”.

Em agosto deste ano, Taty lançou o videoclipe da música "Iludida", em seu canal do YouTube. A faixa, uma versão em português da canção "Made In The USA", de Demi Lovato, aborda temas de desilusão amorosa e superação de relacionamentos tóxicos, com a intenção de conscientizar seu público sobre os riscos de falsos amores. O videoclipe foi gravado em São Paulo, logo após a participação da cantora em um reality show.

Nascida em São Pedro da Água Branca, no Maranhão, Tatiane Valente, mais conhecida como Taty Pink, iniciou sua trajetória musical em Tucuruí, no sudeste do Pará. Em 2013, mudou-se para Belém para cursar Educação Física, mas não permaneceu longe dos palcos por muito tempo. Com sua formação concluída, Taty retomou sua carreira musical, compondo e se consolidando como uma das vozes do arrocha no Pará.