Taty Pink marca presença no aniversário de Gaby Amarantos e enaltece a cantora: ‘Abriu portas’

Na última terça-feira (06/9), a cantora Taty Pink, participou da festa de aniversário de Gaby Amarantos. O evento, que celebrou os 45 anos da embaixadora do tecnobrega, foi realizado em um espaço cultural e gastronômico localizado à beira do Rio Guamá, em Belém. A festa, intitulada "Xarque da Gaby", contou com diversas atrações musicais e a presença da aparelhagem do Crocodilo.

VEJA MAIS

Taty afirmou que estava muito feliz ao celebrar o aniversário de Gaby e destacou a importância de Amarantos para a trajetória do tecnobrega dentro e fora do Brasil.

“Ela é uma inspiração para todos nós e um verdadeiro ícone da música paraense. Sua trajetória no tecnobrega abriu portas para muitos artistas e mostrou a força da nossa cultura para o Brasil e o mundo”, disse a cantora.

Nas redes sociais, ela compartilhou momentos aproveitando a festa. “O ‘Xarque da Gaby’ foi incrível de uma forma bem paraense, com comidas regionais e aparelhagem”, escreveu. Confira:

Durante a celebração, Pink foi convidada a se apresentar no palco, onde interpretou seu hit "Antes de Ir", lançado em 2021 e que conta com a colaboração do cantor Romeu. O videoclipe da canção acumula mais de 260 milhões de visualizações no YouTube.