Dona do hit ‘Antes de ir’, Taty Pink, lança videoclipe de ‘Iludida’ e aborda relacionamentos tóxico

A cantora Taty Pink lança nesta sexta-feira (09/8), o videoclipe da música “Iludida”, no canal do Youtube dela. Cantando sobre desilusão amorosa e libertação de relacionamentos tóxicos, ela busca alertar o público para ter cuidado com os falsos amores. O novo projeto da artista foi gravado em São Paulo logo após o fim de seu confinamento em um reality show. A faixa é uma versão em português de “Made In The USA”, da artista Demi Lovato, lançada em 2013.

Segundo Taty, a inspiração para a música vem da realidade de muitos casais, refletindo sobre traições e mentiras em relacionamentos. “Eu gosto muito de falar sobre a realidade do amor, onde há engano e traição. A letra fala sobre o sofrimento e a necessidade de se libertar de situações tóxicas”, afirmou a cantora.

A faixa, que agora ganha clipe, foi lançada durante o confinamento e está presente no álbum que também se chama "Iludida". Completam o projeto as regravações das músicas: “Olhos Castanhos”, “Queria Te Amar”, “Não Vai Embora”, “Eu Lembro”, “Eu Quero Só Você” e “Mala”.

Taty revelou que o videoclipe será uma mistura de romantismo e dramatização, com encenações de brigas, romance e diversão. “O clipe está maravilhoso e o público pode esperar muita encenação e emoção”, adiantou a cantora.

Ao ser questionada sobre como foi adaptar a letra da música de Demi Lovato, Pink destacou que sente apreço pela artista e falou sobre sua preferência por trabalhar suas letras em cima de versões internacionais, citando a melodia como um dos atrativos.

“Demi sempre foi uma grande inspiração para mim. Adaptar suas músicas para o português foi uma honra e um desafio”, explicou Taty Pink.

Além do lançamento do clipe, Taty também está se preparando para retornar aos palcos após um período de ausência por três meses ao estar em confinamento no reality show. Ela afirmou estar entusiasmada com a volta às apresentações para receber a recepção calorosa dos seus fãs.

“Voltar ao palco é algo que amo muito. Depois de tanto tempo fora, estou ansiosa para reencontrar meu público e apresentar minhas novas músicas”, disse.

Com vários shows marcados pelo país, ela também afirmou que está planejando um show em Belém, no Pará, no mês de outubro. “Vou cantar muita rocha e muita sofrência para a galera”, adiantou Taty Pink sobre o possível repertório que irá animar os paraenses.

Na última terça-feira (06/8), Pink participou do “Xarque da Gaby”, festa de aniversário dos 45 anos de Gaby Amarantos, onde teve a oportunidade de se encontrar com outros artistas e dar uma pequena apresentação cantando o seu hit “Antes de Ir”. A música, lançada em 2021, acumula mais de 260 mil visualizações no Youtube.

“Sou muito fã da Gaby, que é uma diva que representa nacionalmente o Pará. Encontrei pessoas maravilhosas, amigos e amigas na festa, a galera do BBB, Fred Nicácio, Marcus. Também pude rever as divas do Pará, que são cantoras que representam regionalmente o estado”, relembrou a cantora.

Trajetória

Nascida em São Pedro da Água Branca, no Maranhão, Tatiane Valente, veio ter contato com o mundo musical em Tucuruí, no sudeste paraense

Ela mudou-se para Belém em 2013 com o objetivo de cursar Educação Física. Mesmo formada, Taty não conseguiu ficar muito tempo afastada dos palcos e retomou a carreira com várias composições.