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Taís Araujo revela que não gostou de remake de 'Vale Tudo': 'Achei esquisitíssimo'

A atriz viveu a personagem Raquel durante as gravações da novela da TV Globo

Victoria Rodrigues
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A atriz revelou que deram um enredo diferente do original para a sua personagem. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após interpretar a personagem Raquel no remake da novela "Vale Tudo", a atriz Taís Araujo confessou que não gostou do enredo atualizado exibido em outubro de 2025, na TV Globo. Em seu último trabalho, a atriz revelou que aceitou o papel ao ser convidada para atuar na novela assinada por Manuela Dias, mas que, com o passar do tempo, ela foi surpreendida ao ver mudanças na trajetória de Raquel na trama.

“Novela é uma obra aberta, né? Mas eu não sabia que remake também era aberto. Isso eu não sabia. Eu achei que, obviamente, seriam reestruturadas coisas para se atualizar. A novela foi exibida há quase 40 anos atrás, você tem que fazer atualizações. Mas a espinha dorsal realmente eu não esperava”, explicou a atriz Taís Araujo em entrevista ao programa Sem Censura, que pertence à TV Brasil.

Após ver as transformações na história de Raquel, ela disse que ficou triste com o remake. “Isso bateu pra mim num lugar muito duro, muito difícil. Mas eu entendi também. São escolhas. A gente está no jogo. Por mais que eu fique triste, chateada ou frustrada, esse é o meu ofício", revelou.

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"Não vou ficar tristinha e não vir trabalhar"

Para explicar com mais detalhes sobre a sua frustração, a atriz fez uma analogia para que o público compreendesse a importância do enredo original. “Eu fui convidada para fazer uma personagem que eu sabia a história dela e, de repente, me apresentaram outra. E eu achei esquisitíssimo aquilo. Mas eu entendi (...) Romeu e Julieta têm que morrer no final, os dois. Não dá para um ficar vivo. Senão, não é Shakespeare", destacou.

Mas, apesar da história de Raquel não ter saído como ela imaginava, Taís manteve o profissionalismo, porque o seu pensamento não era deixar de trabalhar, mas sim dar o melhor de si para a atuação. “Continuei entregando o melhor possível até o final. Eu não estava sozinha. A equipe estava inteira comigo. Não vou ficar tristinha e não vir trabalhar. É a minha vida, meu ganha-pão, e eu olho para ele com muito respeito”, finalizou Taís.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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