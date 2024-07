Suanny Batidão posta vídeo e gera curiosidade: 'a bonita que acabou com o meu antigo casamento'

A cantora Suanny Batidão, que estará neste sábado (13), no palco da Rádio Liberal FM, no Maçarico, em Salinas, aproveitou que o tema 'traição' está em alta na web para fazer uma postagem. Diferente das demais artistas locais e nacionais, a belenense usou uma forma bem humorada para falar sobre a situação e claro que os seguidores tentaram adivinhar se a postagem seria uma indireta.

O vídeo faz referência a exposição do fim do relacionamento de Iza. A cantora foi traída por Yuri Lima, pai da sua primeira filha, e por conta desse fato, mulheres famosas se mostraram abaladas na web e muitas deles relembraram alguns, momentos de traições vividos.

Na públicação, postada no seu perfil no Instagram e no Tik Tok , com quase 150 mil seguidores somando as duas redes, Suanny teve quase 4 mil comentários.

“Meu celular depois que a bonita que acabou com o meu antigo casamento se solidarizou com a postagem da ‘IZA’”, era o título da gravação. “Para manaaa… o povo sabe o que você fez. E nem é meme”, completou na legenda.

Depois de muitas especulações dos seguidores sobre uma possível traição vivida por Suanny, a cantora também usou os storie para comentar sobre a postagem e as centenas de compartilhamentos.

“Estou falando de hipocrisia”, disse a artista. Suanny ainda disse que tem muita história para contar sobre o tema.

“Eu adoro falar a verdade, a minha língua não é grande, mas ela coça. E se ela coçar a bicha vai ter que vir aqui contar os bavbadinhos que ela sabe, que muita gente sabe também. Mas eles não têm coragem de vir aqui falar, mas eu tenho. Eu sei de muita coisa e como vocês viram eu nem preciso dar nomes”, disse também no stories.

“E olha, não me façam falar, não me façam fazer a segunda parte, porque vai ser babado. Eu tenho que falar a parte dele, eu nem queria contar essa história porque é muito forte. A parte dele é muito pior que a dela, claro, quem tinha algo era ele, não ela. Ela só fez o dela, que ela é acostumada a fazer”, pontuou.

“Agora que ele está rico pode fazer que nem o Militão, ir lá e calar a mulher”, finalizou Suanney.