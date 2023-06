STJ atende pedido de ‘namorado’ de Gugu Liberato e suspende ação de Rose Miriam por união estável

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu suspender, nesta quinta-feira (29), a ação que Rose Miriam di Matteo moveu para ter o reconhecimento da união estável com o apresentador Gugu Liberato. A decisão atendeu a um pedido de Thiago Salvático, que afirma ter vivido um relacionamento amoroso com o apresentador. A Justiça não permite reconhecer duas uniões estáveis simultâneas.

VEJA MAIS

Na decisão, assinada pela juíza Nancy Andrighi, ela ressalta que a ação de reconhecimento de união estável movida por Thiago foi julgada extinta sem resolução de mérito, ou seja, sem nenhuma contradição e de instrução dos fatos narrados por ele. Já, por outro lado, o processo movido por Rose Miriam já está em fase avançada.

"Diante desse cenário, o descompasso processual entre as duas ações é incontroverso e nitidamente prejudicial não apenas ao requerente [Salvático], mas ao próprio descobrimento da verdade a respeito das supostas relações havidas entre as partes e a pessoa [Gugu] com quem dizem ter mantido união estável em período concomitante, com repercussões familiares e sucessórias que devem ser adequadamente investigadas", disse Nancy. A defesa de Rose Mirim afirmou que irá recorrer da decisão.