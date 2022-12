Stephen Greif, ator que participou de 'The Crown', morre aos 78 anos

O ator Stephen Greif, que interpretou o presidente da Câmara dos Comuns, Sir Bernard Weatherill, na série “The Crown”, da Netflix, morreu aos 78 anos, na segunda-feira (26). A informação foi confirmada pela empresa que agenciava o artista, que, além de atuar, também trabalhava como narrador e produtor de televisão.

VEJA MAIS

"Com grande tristeza, anunciamos a morte de nosso maravilhoso cliente Stephen Greif. Sua extensa carreira incluiu vários papéis na tela e no palco, inclusive no National Theatre, RSC e no West End. Sentiremos muito a falta dele e nossos pensamentos estão com sua família e amigos”, escreveu a agência Michelle Braidman.

Nascido em Sawbridgeworth, que fica ao norte da Inglaterra, o ator frequentou a Royal Academy of Dramatic Art, escola de arte inglesa, e foi membro da National Theatre Company, uma das três maiores companhias de teatro do Reino Unido.

Além do sucesso na série que aborda a vida da família real britânica, Greif também trabalhou no seriado “The Bill” e “Blake’s 7”. Como narrador, tornou-se destaque com a voz nos jogos "Total War", "Shadows: Awakening" e "Greedfall". Na televisão, o artista foi um dos responsáveis pela produção de "Elliot, o Terráqueo" e "Doctor Who".

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)