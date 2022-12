Morre Anselmo Gama, considerado revolucionário da publicidade em Belém

​Morreu na segunda-feira (26), em Belém, o publicitário Anselmo Rodrigues Gama, diretor e fundador da Fax Comunicação. A causa da morte não foi informada. O velório ocorre em uma funerária particular localizada na avenida José Bonifácio, bairro do Guamá. Na tarde desta terça-feira (27), às 14h30, será feito um cortejo para o crematório de um cemitério particular em Marituba.



Desde a década de 1990, Anselmo Gama, como era conhecido profissionalmente, apresentou um diferencial no meio publicitário, seguindo o lema "Comunicar é transformar", baseado nas características pessoais de seu fundador, um revolucionário com o sentido de produzir a transformação do mundo a partir da criatividade, clareza e, sobretudo, com ética.



Por meio de um comunicado, a Fax Comunicação lamentou o ocorrido. “Comunicamos com profunda tristeza o falecimento de nosso diretor e fundador, Anselmo Rodrigues Gama, ocorrido em 26 de dezembro de 2022. Anselmo era uma pessoa admirável e com certeza deixa um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e o prazer de conhecê-lo. Era querido por todos por sua alegria, profissionalismo e competência. Para sempre o teremos em nossa memória e coração com muita gratidão e saudade”, lamentou a empresa.​​



A Prefeitura de Belém também lamentou a morte do publicitário e se solidarizou com familiares e amigos.